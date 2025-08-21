LPI-J: Verstöße Betäubungsmittelgesetz bei Streifentätigkeit aufgedeckt
Apolda (ots)
Am gestrigen Mittwoch wurde im Rahmen der Streifentätigkeit, in der Müllerstraße und in der Dornburger Straße in Apolda, zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Bei den 36-jährigen Apoldaer und dem 47-jährigen Bad Sulzaer wurden bei einer freiwilligen Durchsuchung Cliptüten mit Crystal gefunden. Die beiden Männer wurden belehrt, das Crystal beschlagnahmt und sie bekommen beide eine Anzeige wegen Verstoß Betäubungsmittelgesetz.
