Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Ruhestörung und Widerstand in Gewahrsam gelandet

Gummersbach (ots)

Bei einem Einsatz wegen Ruhestörung in der Nacht von Samstag auf Sonntag (16./17. August) hat ein 30-Jähriger erheblich Widerstand geleistet. Die Polizei war kurz nach zwei Uhr morgens über eine Ruhestörung in der Herreshagener Straße informiert worden. Bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung standen der 30-jährige Engelskirchener sowie eine 22-jährige und ein 22-jähriger Gummersbacher auf dem Gehweg. Sie verhielten sich lautstark und reagierten unkooperativ, als die Beamten sie ansprachen. Die Polizisten sprachen den Dreien einen Platzverweis aus. Während die beiden 22-Jährigen sich zögerlich etwas entfernten, brüllte der 30-Jährige weiter herum und beleidigte die Polizisten. Zur Durchsetzung des Platzverweises sollte der 30-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und versuchte, die Beamten zu treten und zu schlagen. Dabei zogen sich sowohl der 30-Jährige als auch zwei Polizisten leichte Verletzungen zu. Letztlich landete der 30-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten in einer Polizeizelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

