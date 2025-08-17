PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autofahrerin bei Unfall auf der L173 schwer verletzt

Bergneustadt (ots)

Bei einem Unfall auf der L173 am Freitag (15. August) hat sich die 25-jährige Fahrerin aus Reichshof schwere Verletzungen zugezogen. Ihre 18-jährige Beifahrerin aus Nümbrecht wurde leicht verletzt. Die 25-Jährige fuhr um 17:23 Uhr in ihrem Skoda auf der L173 aus Richtung Wörde kommend in Richtung Niederrengse. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch, gegenzulenken geriet das Auto ins Schleudern, kollidierte mit einer sich aufbauenden Schutzplanke und schleuderte eine Böschung hinab. Rettungswagen brachten die 25-Jährige und die 18-Jährige in Krankenhäuser.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

