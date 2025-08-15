Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Jetzt Ihr Pedelectraining für September buchen!

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pedelecs, umgangssprachlich häufig als "E-Bike" bezeichnet, erfreuen sich großer Beliebtheit. Kein Wunder, bieten sie doch viele angenehme Vorteile und ein tolles Fahrgefühl. Aber sie bringen auch einige Tücken mit sich, was Handhabung, Fahrdynamik und das Gleichgewicht anbelangt.

In Kooperation bieten die Kreispolizeibehörde des Oberbergischen Kreises, die Volkshochschule Oberberg und der ADFC Oberberg Mitte im September 2025 wieder Trainingseinheiten an, in denen der sichere Umgang mit dem Pedelec unter fachlicher Anleitung geübt werden kann.

Die Kurse finden am 13. September (Kursnummer: B2513580), am 20. September (Kursnummer: B2513581) und am 27. September (Kursnummer: B2513582) an der VHS Oberberg in Niederseßmar von jeweils 10 bis 13 Uhr statt.

Mitzubringen sind das eigene Pedelec, festes Schuhwerk, der Witterung entsprechende Kleidung, etwas zu trinken und ein Fahrradhelm.

Eine schriftliche Anmeldung ist über www.vhs-oberberg.de oder per E-Mail an info@vhs-oberberg.de mit Angabe der Kursnummer möglich. Der Unkostenbeitrag beträgt 30,00 Euro.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/termine/training-von-umgang-und-fahrsicherheit-mit-dem-e-bike-oder-pedelec

