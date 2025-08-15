POL-GM: Ersties bei der Polizei treffen sich zu erstem Informationsaustausch

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Ersties bei der Polizei treffen sich zu erstem Informationsaustausch

Oberbergischer Kreis

Für 38 junge Frauen und Männer aus dem Oberbergischen Kreis beginnt am Montag (1. September) ein neuer Lebensabschnitt. Nachdem sie erfolgreich das Auswahlverfahren gemeistert haben, beginnen sie nun ein duales Studium bei der Polizei NRW. Am Donnerstag (14. August) trafen sich 20 von ihnen zu einem ersten Kennenlernen und Informationsaustausch in der Kreispolizeibehörde des Oberbergischen Kreises.

Empfangen wurden sie dort von Einstellungsberaterin Nicole Cescotti-Söhns, die sie mit ersten wichtigen Informationen versorgte. Lia Denni und Nico Kube, zwei Kommissaranwärter die zurzeit ihr Praxismodul bei der Polizeiwache Gummersbach absolvieren informierten über ihre ersten Schritte bei der Polizei und stellten sich den vielen Fragen der angehenden Studierenden.

Für sie steht jetzt erstmal viel Theorie auf dem Stundenplan, bevor wir viele von ihnen im nächsten Sommer zu ihrem ersten Praxismodul bei der Kreispolizeibehörde des Oberbergischen Kreises wiedersehen werden.

Sollten auch Sie Interesse an diesem spannenden und abwechslungsreichen Beruf haben gibt es hier weitere Informationen: https://www.genau-mein-fall.de/

