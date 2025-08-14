Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Diebe in Gummeroth unterwegs
Gummersbach (ots)
Im Zeitraum von Montag (11. August), 16:45 Uhr, bis Mittwoch (13. August), 06:30 Uhr, stahlen Unbekannte von einer Baustelle in der Gummarstraße sieben Arbeitsscheinwerfer. Die Diebe entkamen unerkannt.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
