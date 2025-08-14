PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebe in Gummeroth unterwegs

Gummersbach (ots)

Im Zeitraum von Montag (11. August), 16:45 Uhr, bis Mittwoch (13. August), 06:30 Uhr, stahlen Unbekannte von einer Baustelle in der Gummarstraße sieben Arbeitsscheinwerfer. Die Diebe entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

