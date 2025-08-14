Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahrraddiebstahl in Wipperfürth

Wipperfürth (ots)

Aus dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Wipperfürther Innenstadt stahlen Unbekannte ein Trekkingrad. Der Besitzer des Zweirads bemerkte den Diebstahl am Mittwochmorgen um 08 Uhr (13. August). Am Vorabend (gegen 23 Uhr) hatte sich das Rad noch im Innenhof befunden. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Trekkingrad des Herstellers "Bergamont" in der Farbe Grau. Das Rad war mit einem Fahrradschloss gesichert. Das Schloss fand der 39-jährige Besitzer gewaltsam geöffnet im Hof. Der Diebstahl ereignete sich in der Hochstraße.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell