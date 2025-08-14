PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahrraddiebstahl in Wipperfürth

Wipperfürth (ots)

Aus dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Wipperfürther Innenstadt stahlen Unbekannte ein Trekkingrad. Der Besitzer des Zweirads bemerkte den Diebstahl am Mittwochmorgen um 08 Uhr (13. August). Am Vorabend (gegen 23 Uhr) hatte sich das Rad noch im Innenhof befunden. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Trekkingrad des Herstellers "Bergamont" in der Farbe Grau. Das Rad war mit einem Fahrradschloss gesichert. Das Schloss fand der 39-jährige Besitzer gewaltsam geöffnet im Hof. Der Diebstahl ereignete sich in der Hochstraße.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 17:58

    POL-GM: 50-jähriger bei Alleinunfall lebensgefährlich verletzt

    Gummersbach (ots) - Am Mittwoch, den 13. August, kam es auf der Straße 'Im Tal' in Gummersbach-Strombach zu einem Verkehrsunfall mit schwerstverletzter Person. Der 50-jährige Gummersbacher stürzte aus bisher unbekannter Ursache mit seinem E-Scooter und wurde lebensgefährlich verletzt; eine Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer konnte bisher ausgeschlossen werden. ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 09:00

    POL-GM: Arbeitsgeräte aus Garage gestohlen

    Gummersbach (ots) - Zwischen 19:45 Uhr am Montag (11. August) und 08:45 Uhr am Dienstag sind Unbekannte in eine Garage in der Straße "In der Lantemicke" eingebrochen. Die Einbrecher durchwühlten die Garage und entwendeten Gartengeräte, zwei Bohrhämmer der Marke Bosch und ein Beil. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 09:00

    POL-GM: 5-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

    Waldbröl (ots) - Auf der Rossenbacher Straße kam es am Dienstag (12. August) zu einem Unfall zwischen einem 5-Jährigen und einem Pkw. Eine 78-jährige Pkw-Fahrerin aus Waldbröl fuhr gegen 13:05 Uhr die Rossenbacher Straße in Richtung Flurweg, als der 5-Jährige mit einem City-Roller aus einer Einfahrt auf die Fahrbahn fuhr. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 5-Jährigen und dem Pkw. Der 5-Jährige zog sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren