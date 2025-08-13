Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Arbeitsgeräte aus Garage gestohlen
Gummersbach (ots)
Zwischen 19:45 Uhr am Montag (11. August) und 08:45 Uhr am Dienstag sind Unbekannte in eine Garage in der Straße "In der Lantemicke" eingebrochen. Die Einbrecher durchwühlten die Garage und entwendeten Gartengeräte, zwei Bohrhämmer der Marke Bosch und ein Beil. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell