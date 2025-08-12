Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Staubsaugerautomat aufgebrochen

Wipperfürth (ots)

Kriminelle hebelten in der Nacht von Sonntag (10. August) auf Montag einen Staubsaugerautomat auf einem Tankstellengelände in der Lenneper Straße auf und entkamen mit Münzgeld. Auf den Videoaufzeichnungen ist zu sehen, dass gegen 0:03 Uhr ein weißer BMW auf das Gelände fuhr. Aus dem Auto stieg ein Mann aus, der sich an dem Automaten zu schaffen machte und anschließend davonfuhr. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder de E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell