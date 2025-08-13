POL-GM: 50-jähriger bei Alleinunfall lebensgefährlich verletzt

Waldbröl (ots) - Auf der Rossenbacher Straße kam es am Dienstag (12. August) zu einem Unfall zwischen einem 5-Jährigen und einem Pkw. Eine 78-jährige Pkw-Fahrerin aus Waldbröl fuhr gegen 13:05 Uhr die Rossenbacher Straße in Richtung Flurweg, als der 5-Jährige mit einem City-Roller aus einer Einfahrt auf die Fahrbahn fuhr. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 5-Jährigen und dem Pkw. Der 5-Jährige zog sich ...

