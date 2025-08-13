Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: 50-jähriger bei Alleinunfall lebensgefährlich verletzt
Gummersbach (ots)
Am Mittwoch, den 13. August, kam es auf der Straße 'Im Tal' in Gummersbach-Strombach zu einem Verkehrsunfall mit schwerstverletzter Person. Der 50-jährige Gummersbacher stürzte aus bisher unbekannter Ursache mit seinem E-Scooter und wurde lebensgefährlich verletzt; eine Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer konnte bisher ausgeschlossen werden. Die Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
