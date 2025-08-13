PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 50-jähriger bei Alleinunfall lebensgefährlich verletzt

Gummersbach (ots)

Am Mittwoch, den 13. August, kam es auf der Straße 'Im Tal' in Gummersbach-Strombach zu einem Verkehrsunfall mit schwerstverletzter Person. Der 50-jährige Gummersbacher stürzte aus bisher unbekannter Ursache mit seinem E-Scooter und wurde lebensgefährlich verletzt; eine Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer konnte bisher ausgeschlossen werden. Die Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Leitstelle
Telefon: 02261 8199-3333
E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 09:00

    POL-GM: Arbeitsgeräte aus Garage gestohlen

    Gummersbach (ots) - Zwischen 19:45 Uhr am Montag (11. August) und 08:45 Uhr am Dienstag sind Unbekannte in eine Garage in der Straße "In der Lantemicke" eingebrochen. Die Einbrecher durchwühlten die Garage und entwendeten Gartengeräte, zwei Bohrhämmer der Marke Bosch und ein Beil. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 09:00

    POL-GM: 5-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

    Waldbröl (ots) - Auf der Rossenbacher Straße kam es am Dienstag (12. August) zu einem Unfall zwischen einem 5-Jährigen und einem Pkw. Eine 78-jährige Pkw-Fahrerin aus Waldbröl fuhr gegen 13:05 Uhr die Rossenbacher Straße in Richtung Flurweg, als der 5-Jährige mit einem City-Roller aus einer Einfahrt auf die Fahrbahn fuhr. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 5-Jährigen und dem Pkw. Der 5-Jährige zog sich ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 10:00

    POL-GM: Staubsaugerautomat aufgebrochen

    Wipperfürth (ots) - Kriminelle hebelten in der Nacht von Sonntag (10. August) auf Montag einen Staubsaugerautomat auf einem Tankstellengelände in der Lenneper Straße auf und entkamen mit Münzgeld. Auf den Videoaufzeichnungen ist zu sehen, dass gegen 0:03 Uhr ein weißer BMW auf das Gelände fuhr. Aus dem Auto stieg ein Mann aus, der sich an dem Automaten zu schaffen machte und anschließend davonfuhr. Hinweise nimmt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren