Polizei Braunschweig

POL-BS: Raub auf Drogeriemarkt - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Lammer Busch

02.07.2025, 11.30 Uhr

Junger Täter flüchtet mit Fahrrad

Gestern Vormittag hat ein maskierter junger Mann einen Drogeriemarkt im Lammer Busch betreten, ist direkt zur Kasse gegangen und hat unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Geld gefordert. Die an der Kasse befindliche Mitarbeiterin hat daraufhin die Kasse geöffnet und dem Täter das darin befindliche Geld übergeben, was er dann in einem mitgebrachten Beutel verstaut hat. Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Flüchtige zunächst nicht festgestellt werden. Beschrieben werden kann er wie folgt: - ca. 180cm groß - bekleidet mit schwarzem Basecap, schwarzem T-Shirt, schwarzer kurzer Hose und hellen Sportschuhen - vermummt war er mit einem schwarzen Schal

Die Kriminalpolizei hat entsprechende Ermittlungen bezüglich eines Strafverfahrens wegen räuberischer Erpressung aufgenommen.

Im Rahmen dessen werden auch Zeugen gesucht, die explizit vor oder nach der Tat Beobachtungen im Bereich des Drogeriemarktes gemacht haben.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell