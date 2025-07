Polizei Braunschweig

POL-BS: 15-Jährige Radfahrerin angefahren

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Bienroder Weg

01.07.2025, 08.30 Uhr

Unfallverursacherin entfernt sich

Vorgestern Morgen ist eine 15-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg am Bienroder Weg stadtauswärts gefahren. In Höhe des Campus Nord der TU Braunschweig (ehem. BGS-Kaserne) ist dann vor ihr ein schwarzer PKW vom Bienroder Weg auf das Gelände der Uni eingefahren, so dass sie stark abbremsen musste. Eine hinter ihr fahrende Radfahrerin hat es nicht geschafft zu bremsen, so dass sie mit der 15-Jährigen kollidiert ist. Das Mädchen ist dabei zu Boden gestürzt und hat sich am Knie verletzt.

Der einfahrende schwarze PKW sowie die unfallverursachende Radfahrerin sind anschließend weitergefahren. Sinngemäß habe die unbekannte Frau noch entgegnet, dass das Mädchen selbst schuld sei.

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens sucht die Polizei nun nach Zeugen des Unfalls.

Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935 entgegen.

