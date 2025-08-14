Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Wucherpreis für Reparaturarbeiten - Polizei identifiziert drei Tatverdächtige

Engelskirchen (ots)

Am Dienstagmorgen (12. August) klingelten drei Männer an der Haustür eines 85-jährigen Engelskircheners und machten ihm ein Angebot für Reparaturarbeiten am Dach seines Hauses. Für die angebotenen Leistungen veranschlagten die Männer einen hohen vierstelligen Betrag. Der 85-Jährige vergab mündlich den Auftrag. Während die Unbekannten mit ihren Reparaturarbeiten begannen, versuchte der Engelskirchener, den geforderten Geldbetrag bei seiner Hausbank abzuheben. Da ihm jedoch nur ein niedriger vierstelliger Betrag ausgezahlt wurde, vereinbarte er mit den "Handwerkern", den Restbetrag am Morgen des Folgetages zu begleichen. Der 85-Jährige berichtete seinem Enkel von den durchgeführten Handwerksarbeiten und der erfolgten Absprache. Der aufmerksame Enkel vermutete sogleich betrügerische Machenschaften und informierte die Polizei. Am 13. August um 10 Uhr erschienen daher nicht nur die drei "Handwerker" an der Wohnanschrift des 85-Jährigen, sondern auch die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten die Identität der drei Männer im Alter von 24 Jahren, 32 Jahren und 32 Jahren aus Köln und Hemmingen fest. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor derartigen Maschen und rät Angebote für Dach- oder Außenarbeiten genau zu prüfen. Bestehen Sie im Zweifelsfall auf einer nachvollziehbaren Aufschlüsselung der Kosten in Schriftform und einem Kostenvoranschlag. Räumen Sie sich Bedenkzeit ein und informieren Sie sich vor Auftragsvergabe über die Seriosität der Firma. Seien Sie misstrauisch, wenn ein Angebot "zu gut" klingt oder der geforderte Preis Ihnen unangemessen hoch erscheint. Lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre Wohnung und händigen Sie kein Bargeld oder Wertsachen aus. Wenn Sie sich bedrängt fühlen oder einen Betrugsverdacht haben, sprechen Sie mit Ihren Angehörigen und verständigen Sie die Polizei über den Notruf 110.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

