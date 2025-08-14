PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Imbiss - Täter erbeuten Bargeld

Steinfurt (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Dienstag (12.08.), 20.00 Uhr und Mittwoch (13.08.), 08.45 Uhr in einen Imbiss an der Hansastraße, Ecke Laggenbecker Straße eingestiegen.

Der Imbiss befindet sich auf dem Gelände eines Supermarkts. Die Unbekannten sind nach ersten Ermittlungen über ein Fenster in den Imbiss gelangt. Dort durchsuchten sie diverse Schränke und entwendeten einen Bargeldbetrag im geringen dreistelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

