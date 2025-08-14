Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus - Geld von Konten abgebucht

Steinfurt (ots)

Zwei 83-jährige Frauen sind am Mittwoch (13.08.2025) von Unbekannten um Geld betrogen worden.

Im ersten Fall wurde die Geschädigte gegen 8.00 Uhr von einem angeblichen Bankmitarbeiter angerufen. Dieser behauptete, dass ihre EC-Karte einen Fehler aufweise. Die Karte wurde anschließend von einem Mann abgeholt. Die Frau teilte ihm auch die PIN-Nummer mit. Kurze Zeit später war ein mittlerer dreistelliger Eurobetrag von ihrem Konto abgebucht.

Im zweiten Fall erhielt die Geschädigte gegen 11.45 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Dieser sagte, dass aufgrund einer auffälligen Zahlung ihr Konto sicherheitshalber gesperrt werden müsste. Später holte ein Mann ebenfalls die Bankkarte ab und erhielt von der 83-Jährigen auch die PIN. Der oder die Täter buchten anschließend einen unteren vierstelligen Betrag von dem Konto ab.

Unsere Präventions-Hinweise:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie bei einem Anruf mit einem Sachverhalt oder einer Geschichte konfrontiert werden, die Ihnen eigenartig oder unglaubwürdig vorkommt. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und legen Sie im Zweifelsfall einfach auf! - Raten Sie niemals, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, Ihre Namen selbst zu nennen. - Geben Sie am Telefon niemals Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Rufen Sie im Zweifel Ihre Angehörigen mit der Ihnen bekannten Rufnummer an und prüfen Sie, ob der geschilderte Sachverhalt stimmt. - Gehen niemals auf Geldforderungen ein, die am Telefon oder auch per Kurznachricht auf dem Handy - Stichwort: Messenger-Betrug - gestellt werden. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. - Bewahren Sie Ihre Wertsachen - etwa höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände - nicht zuhause auf, sondern bei der Bank. - Zahlen Sie niemals "Gebühren", um einen angeblichen Gewinn zu bekommen. - Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware. - Sind Sie Opfer eines Telefonbetrugs geworden? Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei! - Haben Sie bereits Geldbeträge an ein unbekanntes Konto überwiesen oder aber sind Beträge von Ihrem Konto eingezogen worden? Dann kontaktieren Sie möglichst schnell Ihre Bank. In manchen Fällen ist es möglich, die Überweisungen zu stoppen oder Geld zurückbuchen zu lassen.

Informationen zu weiteren Betrugsmaschen und Handlungsanweisungen, wenn es zum Betrug gekommen ist: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

