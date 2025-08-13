PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Unbekannter versucht Seniorin zu berauben - Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Mittwoch (13.08.) hat ein Unbekannter an der Kirchstraße versucht, einer Seniorin die Handtasche zu entreißen. Die Frau stürzte und verletzte sich dabei leicht.

Die Frau war mit ihrem Rollator gegen 10.45 Uhr auf der Kirchstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 5a hielt plötzlich ein Radfahrer neben der Frau und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Dies gelang dem Unbekannten nicht. Der Mann stieß die Frau danach zu Boden, woraufhin sie laut um Hilfe rief. Schließlich flüchtete der Radfahrer in Richtung Kirchplatz.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er trug eine schwarze, lange Hose und ein schwarzes langes Oberteil. Er hatte einen schwarzen Hut auf und war mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Täter war leider erfolglos.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass kurz nach der Tat ein Mann und eine Frau der Seniorin zur Hilfe kamen. Bei Eintreffen der Polizei war der männliche Helfer jedoch nicht mehr vor Ort.

Die Polizei sucht nach dem Helfer und weiteren Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Ibbenbüren in Verbindung zu setzen, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

