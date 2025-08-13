Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Öffentlichkeitsfahndung Täter hebt mit gestohlener EC-Karte Geld ab

Rheine (ots)

Nach einem Taschendiebstahl in einem Supermarkt in Spelle im Mai dieses Jahres hat der Täter die entwendete EC-Karte in Altenrheine eingesetzt. Die EC-Karte stammt aus der Geldbörse, die sich in der Tasche befand. Die Polizei sucht jetzt mit einem Fahndungsfoto nach dem Täter. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Rheine in Verbindung zu setzen, Telefon 05971/9384215. Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndung/177158

