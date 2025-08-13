PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Öffentlichkeitsfahndung Täter hebt mit gestohlener EC-Karte Geld ab

Rheine (ots)

Nach einem Taschendiebstahl in einem Supermarkt in Spelle im Mai dieses Jahres hat der Täter die entwendete EC-Karte in Altenrheine eingesetzt. Die EC-Karte stammt aus der Geldbörse, die sich in der Tasche befand. Die Polizei sucht jetzt mit einem Fahndungsfoto nach dem Täter. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Rheine in Verbindung zu setzen, Telefon 05971/9384215. Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndung/177158

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 15:53

    POL-ST: Hörstel, Diebstahl von Gasflaschen

    Hörstel (ots) - Unbekannte haben sich in Riesenbeck zwischen Montag (11.08.), 18.00 Uhr und Dienstag (12.08.), 08.00 Uhr Zutritt zu einer Lagerstelle an der Heinrich-Niemeyer-Straße, Ecke Hospitalstraße verschafft. Die Lagerstelle ist durch Zäune gesichert, die die Unbekannten gewaltsam öffneten. Von dort entwendeten sie insgesamt 20 Gasflaschen. Der entstandene Schaden liegt im mittleren dreistelligen Euro-Bereich. ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 13:31

    POL-ST: Tecklenburg, Halter eines beschädigten Fahrzeugs gesucht

    Tecklenburg (ots) - Am Mittwoch (06.08.) ist es gegen 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Straße Am Weingarten gekommen. Der Fahrer eines Reisebusses bog gegenüber des Bismarckturmes auf den dortigen Wanderparkplatz ein. Während des Abbiegevorgangs beschädigte er einen dort geparkten grauen Hyundai an der Frontstoßstange. Der Fahrer des Reisebusses hinterließ lediglich eine Visitenkarte am geparkten Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren