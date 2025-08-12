Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, 4-jähriger Radfahrer wird von E-Scooter-Fahrerin angefahren

Rheine (ots)

Am Sonntag (10.08.) kam es gegen 18.45 Uhr in Rheine am Timmermanufer - Ecke Schlaunstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 4-jährigen Jungen mit seinem Kinderfahrrad und einer unbekannten E-Scooter-Fahrerin. Der 4-jährige Junge befuhr zusammen mit seiner Mutter die Straße Timmermanufer aus Richtung Innenstadt kommend. Die beiden beabsichtigten nach links in die Schlaunstraße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 4-Jährigen und einer E-Scooter-Fahrerin, die in die gleiche Richtung gefahren ist. Der Junge stürzte und verletzte sich. Die unbekannte E-Scooter-Fahrerin fuhr weiter, ohne Angaben zu ihrer Person zu machen. Sie wird auf 16 bis 18 Jahre geschätzt, ist schlank und trug dunkle, schulterlange Haare. Sie war bekleidet mit einer schwarzen Hose. Der E-Scooter war schwarz.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen und sucht die Verursacherin des Unfalls und Zeugen des Unfallgeschehens. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Rheine, Tel. 05971-938-4215.

