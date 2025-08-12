Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbrüche in Wohnhäuser

Emsdetten (ots)

In der Nacht von Sonntag (10.08.), 22.05 Uhr auf Montag (11.08.), 05.00 Uhr sind unbekannte Täter in zwei Wohnhäuser eingestiegen.

In der Amtmann-Schipper-Straße, Ecke Am Telgengrund stiegen die Unbekannten nach ersten Erkenntnissen durch ein Badezimmerfenster in das Haus. In der Küche entwendeten sie ein Portemonnaie und flüchteten vermutlich aus dem Küchenfenster.

Nur etwa gut 200 Meter entfernt wurde nach ersten Erkenntnissen über ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Wohnhaus an der Auguststraße eingebrochen. Hier wurde nichts entwendet.

Ein Zusammenhang zwischen beiden Taten kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

An dieser Stelle weist die Polizei noch mal daraufhin, Türen und Fenster immer verschlossen zu halten. Auch gekippte Fenster oder Türen sind für Diebe wie offenstehende. Mehr Infos zum Einbruchschutz finden Sie auf unserer Homepage: https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/tipps-wie-man-sich-vor-einem-einbruch-schuetzen-kann

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell