Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Brand von Strohballen und einem Traktor

Hopsten (ots)

Am Montag (11.08.) ist die Polizei gegen 17.45 Uhr zu einem Feuer an die Rheiner Straße gerufen worden. Dort waren etwa 150 Strohballen und ein Traktor auf einem Feld in Brand geraten.

Als die Beamten eintrafen, war die Feuerwehr bereits vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen geriet eine Strohballenpresse in Brand. Durch die Trockenheit griff das Feuer schnell auf die Strohballen über und setzte auch den davorstehenden Traktor in Brand. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.

Für die Zeit der Löscharbeiten war die Rheiner Straße in dem Bereich bis Mitternacht gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

