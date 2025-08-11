Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Flucht vor Polizeikontrolle endet in Verkehrsunfall

Recke (ots)

Am Samstagnachmittag (09.08.) ist es in Recke zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Eine Streifenwagenbesatzung wollte gegen 15.45 Uhr einen Skoda kontrollieren. Als der 32-jährige Fahrer aus Ibbenbüren dies bemerkte, beschleunigte er sofort sein Auto und versuchte vor dem Streifenwagen zu flüchten. Er bog mehrfach ab und ignorierte die Anhaltezeichen der Polizei.

Im Bereich der Kowallstraße, Ecke Neuenkirchener Straße bog der Fahrer des Skodas in die Kowallstraße nach rechts ab, um seine Flucht fortzusetzen. Hierbei geriet er auf die Gegenfahrbahn und es kam zur Kollision mit einem Audi, der durch die Kollision gegen die dortige Leitplanke gedrückt wurde.

Die Fahrerin des Audi, eine 27-jährige Ibbenbürenerin und ihre 22-jährige Beifahrerin aus Recke wurden dabei leicht verletzt und mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 32-jährige Fahrer des Skoda blieb unverletzt.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Ibbenbürener nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin besteht der Verdacht, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln das Auto gefahren hat. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

Nach ersten Schätzungen beläuft der Sachschaden sich auf etwa 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell