PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Flucht vor Polizeikontrolle endet in Verkehrsunfall

Recke (ots)

Am Samstagnachmittag (09.08.) ist es in Recke zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Eine Streifenwagenbesatzung wollte gegen 15.45 Uhr einen Skoda kontrollieren. Als der 32-jährige Fahrer aus Ibbenbüren dies bemerkte, beschleunigte er sofort sein Auto und versuchte vor dem Streifenwagen zu flüchten. Er bog mehrfach ab und ignorierte die Anhaltezeichen der Polizei.

Im Bereich der Kowallstraße, Ecke Neuenkirchener Straße bog der Fahrer des Skodas in die Kowallstraße nach rechts ab, um seine Flucht fortzusetzen. Hierbei geriet er auf die Gegenfahrbahn und es kam zur Kollision mit einem Audi, der durch die Kollision gegen die dortige Leitplanke gedrückt wurde.

Die Fahrerin des Audi, eine 27-jährige Ibbenbürenerin und ihre 22-jährige Beifahrerin aus Recke wurden dabei leicht verletzt und mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 32-jährige Fahrer des Skoda blieb unverletzt.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Ibbenbürener nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin besteht der Verdacht, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln das Auto gefahren hat. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

Nach ersten Schätzungen beläuft der Sachschaden sich auf etwa 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 10:53

    POL-ST: Westerkappeln, Autofahrer unter Alkoholeinfluss verursacht Unfall

    Westerkappeln (ots) - Ein 25-Jähriger aus Westerkappeln ist in der Nacht von Samstag (09.08.) auf Sonntag (10.08.) gegen 02.10 Uhr aus dem Ortsteil Handarpe die Laggenbecker Straße in Richtung Tecklenburger Straße gefahren. In einer Linkskurve auf Höhe der Hausnummer 6 ist der junge Mann mit dem Nissan geradeaus gefahren und mit einer Laterne am Straßenrand ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 10:46

    POL-ST: Westerkappeln, Diebstahl von Firmengelände

    Westerkappeln (ots) - In der Zeit von Freitag (08.08.), 19.00 Uhr bis Samstag (09.08.), 12.00 Uhr haben Unbekannte auf einem Firmengelände am Gartenkamp von sechs Lkw Teile entwendet. Die Täter beschädigten einen Zaun und gelangten so auf das Firmengelände. Dort haben sie an drei Lkw die Frontschürzen und die Scheinwerfer gestohlen. An den anderen drei Lkw wurden die kompletten Frontverkleidungen sowie ebenfalls die ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 10:40

    POL-ST: Tecklenburg, Diebstahl aus Kfz

    Tecklenburg (ots) - Unbekannte Täter haben am Freitag (08.08.) an der Straße Am Kalkwerk die Scheibe eines gelben VW Up eingeschlagen und eine Handtasche daraus entwendet. Die Fahrerin parkte den Wagen gegen 16.40 Uhr unterhalb des Kalkwerks in Brochterbeck. Als sie gegen 17.10 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie die eingeschlagene Scheibe und das Fehlen der Handtasche fest. Die genaue Schadenshöhe ist noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren