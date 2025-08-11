PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Tecklenburg, Diebstahl aus Kfz

Tecklenburg (ots)

Unbekannte Täter haben am Freitag (08.08.) an der Straße Am Kalkwerk die Scheibe eines gelben VW Up eingeschlagen und eine Handtasche daraus entwendet.

Die Fahrerin parkte den Wagen gegen 16.40 Uhr unterhalb des Kalkwerks in Brochterbeck. Als sie gegen 17.10 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie die eingeschlagene Scheibe und das Fehlen der Handtasche fest. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte auf der Wache in Lengerich, Telefon 05485/9337-4515.

Die Polizei appelliert an dieser Stelle nochmal: Lassen Sie keine Handtaschen, Rucksäcke, Reisetaschen oder Einkaufsbeutel im Auto zurück - auch nicht im Kofferraum. In den Taschen vermuten die Kriminellen Wertsachen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

