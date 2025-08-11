Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Ochtrup (ots)

Am Sonntag (11.08.) hat sich gegen 10.15 Uhr hat sich eine 58- Jährige aus Ochtrup bei einem Pedelecunfall schwer verletzt.

Sie ist mit ihrem Pedelec in Richtung Professor-Gärtner-Straße gefahren und aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt und nach rechts auf den Gehweg gefallen. Sie wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Die Ochtruperin trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm. Dieser kann zwar keine Unfälle verhindern, schützt aber vor schweren Kopfverletzungen. Die Polizei appelliert nochmal ausdrücklich, immer einen Fahrradhelm zu tragen.

