PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Einbruch in Wohnung

Nordwalde (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (10.08.) ist ein Unbekannter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Altenberger Straße, Ecke Tiggelstraße eingestiegen.

Die Bewohner hörten gegen 05.10 Uhr laute Geräusche. Als sie nachsahen, stand im Wohnzimmer ein unbekannter Mann in der Terassentür. Der Mann, der einen Hoodie trug und einen Rucksack bei sich hatte, flüchtete daraufhin. Wie der Täter in die Wohnung gelangte, ist noch unklar.

Die Polizei sucht Zeugen, denen im Bereich Altenberger Straße am Sonntagmorgen etwas Besonderes aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Wache in Steinfurt entgegen, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 10:28

    POL-ST: Altenberge, Kradfahrerin überschlägt sich

    Altenberge (ots) - Am Sonntagabend (10.08.) ist es gegen 19.20 Uhr auf der Straße Hansell zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 21-jährige Frau aus Münster ist mit ihrem Krad die Straße Hansell in Richtung Greven gefahren. In Höhe der Hausnummer 10-11 hat sie aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Krad verloren und ist in den angrenzenden Graben gefahren. Dabei hat sie sich mit ihrem Krad ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 08:48

    POL-ST: Steinfurt, Diebstahl aus Kfz

    Steinfurt (ots) - Unbekannte haben in der Zeit zwischen Donnerstag (07.08.), 17.00 Uhr und Freitag (08.08.), 05.00 Uhr aus einem Dacia Duster einen Rucksack entwendet. Das Auto war auf dem Pagenstecher Weg zwischen Erpostraße und Paulinenstraße geparkt. Die Täter schlugen eine Scheibe des Wagens ein und durchsuchten diesen. Sie entwendeten einen Rucksack mit diversen Sportsachen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren