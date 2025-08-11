Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Einbruch in Wohnung

Nordwalde (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (10.08.) ist ein Unbekannter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Altenberger Straße, Ecke Tiggelstraße eingestiegen.

Die Bewohner hörten gegen 05.10 Uhr laute Geräusche. Als sie nachsahen, stand im Wohnzimmer ein unbekannter Mann in der Terassentür. Der Mann, der einen Hoodie trug und einen Rucksack bei sich hatte, flüchtete daraufhin. Wie der Täter in die Wohnung gelangte, ist noch unklar.

Die Polizei sucht Zeugen, denen im Bereich Altenberger Straße am Sonntagmorgen etwas Besonderes aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Wache in Steinfurt entgegen, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell