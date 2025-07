Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Gertrud

Radfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Lübeck (ots)

Am Dienstagnachmittag (29.07.2025) ereignete sich in Lübeck, St. Gertrud, ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Zwei Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen und an den beteiligten beiden Pkw entstanden erhebliche Sachschäden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Gegen 15:30 Uhr überquerte ein Fahrradfahrer bei grünem Licht die Kreuzung an der Wesloer Landstraße, um von der Edelsteinstraße in die Arnimstraße zu fahren. Dabei erfasste ihn ein aus der Arnimstraße kommendes Fahrzeug, das von einer Nordwestmecklenburgerin (deutsche Staatsangehörigkeit) nach links in die Wesloer Landstraße geführt wurde. Nach dem Zusammenstoß wurde der 62-jährige Fahrradfahrer einige Meter mitgeschleift. Der Lübecker erlitt hierdurch lebensgefährliche Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst unter Hinzuziehung eines Notarztes in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die 81-jährige Fahrzeugführerin aus Nordwestmecklenburg geriet mit ihrem Fahrzeug nach dem Unfall in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Renault. Die 40-jährige Fahrerin aus Lübeck trug leichte Verletzungen davon. Die beiden Pkw-Führerinnen wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Am Renault ist ersten Einschätzungen zufolge Totalschaden entstanden. Der Mitsubishi wurde ebenfalls nicht unerheblich beschädigt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Derzeit wird von einem Gesamtschaden in Höhe von 12.000EUR ausgegangen.

Aufgrund der Schwere des Unfalls ordnete die Staatsanwaltschaft nach Rücksprache mit den eingesetzten Polizeibeamten die Hinzuziehung eines Gutachters zur Unfallaufnahme an.

Die Polizei hat gegen die Fahrerin des Mitsubishi ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell