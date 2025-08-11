Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Kradfahrerin überschlägt sich

Altenberge (ots)

Am Sonntagabend (10.08.) ist es gegen 19.20 Uhr auf der Straße Hansell zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Eine 21-jährige Frau aus Münster ist mit ihrem Krad die Straße Hansell in Richtung Greven gefahren. In Höhe der Hausnummer 10-11 hat sie aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Krad verloren und ist in den angrenzenden Graben gefahren. Dabei hat sie sich mit ihrem Krad überschlagen. Bei dem Unfall ist die junge Frau schwer verletzt worden und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell