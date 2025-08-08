PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Container aufgebrochen

Steinfurt (ots)

Am frühen Freitagmorgen (08.08.) haben Unbekannte gegen 01.18 Uhr einen Container am Piggenweg gewaltsam geöffnet.

Der Container steht auf dem Schützenplatz. Beim Aufbrechen des Schlosses lösten die Täter einen Alarm aus. Ob sie aus dem Container etwas entwendet haben, ist noch unklar.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der angegebenen Zeit in dem Bereich etwas Besonderes aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Wache in Steinfurt entgegen, Telefon 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

