Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Einbrüche in Kiosk und Vereinsheim, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Zwischen Dienstag (05.08.), 20.00 Uhr und Mittwoch (06.08.), 10.00 Uhr sind Unbekannte in einen Kiosk am Bagno eingebrochen. Um hinein zu gelangen haben sie ein Fenster herausgehebelt und diverse Elektrogeräte gestohlen. Ein Vereinsheim ist ebenfalls zwischen Dienstag, 10.00 Uhr und Mittwoch, 09.00 Uhr aufgebrochen worden. Das Vereinsheim liegt am Seller See. Die Täter haben auch hier ein Fenster gewaltsam geöffnet, um in das Gebäude zu gelangen. Ob die Täter hier etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer Angaben dazu machen kann, wird gebeten die Polizei in Steinfurt unter 02551-154115 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell