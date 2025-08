Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Spielhalle

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter sind am frühen Mittwochmorgen in eine Spielhalle in Borghorst an der Alten Lindenstraße eingestiegen. Eine Zeugin hörte gegen 02.50 Uhr einen lauten Knall aus dem Bereich der Spielhalle.

Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zugang über ein Fenster. In der Spielhalle haben sie anschließend mehrere Automaten aufgebrochen. Zur genauen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen jetzt weitere Zeugen, die in der angegebenen Zeit etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell