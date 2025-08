POL-ST: Hörstel, Illegales Rennen auf der Röntgenstraße, Fahrzeuge und Führerscheine sichergestellt

Ochtrup (ots) - Am Sonntag (03.08.) sind Unbekannte zwischen 02.30 Uhr und 08.00 Uhr am Postdamm in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Wie die Täter in die Wohnung gelangt sind, ist bislang unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge haben sie aus der Wohnung einen Autoschlüssel, Schmuck und mehrere Geldbörsen samt Inhalt mitgenommen. Mit dem Autoschlüssel wurde anschließend ein gelber Opel Corsa ...

