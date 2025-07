Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Einsatz Rettungshubschrauber nach Treppensturz

Bottrop (ots)

Am 15.07.2025 gegen 20:30 Uhr wurde der Rettungsdienst der Feuerwehr Bottrop zu einem Treppensturz alarmiert. Ein 62- jähriger Mann war in seinem Haus 11 Treppenstufen hinuntergestürzt. Der Rettungsdienst und Notarzt waren sehr schnell vor Ort und versorgten den schwer verletzten Mann. Der Patient wurde Aufgrund seiner Verletzung mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus zur weiteren Versorgung geflogen. Dafür musste die Hans- Sachs- Straße auf Höhe der Feuer- und Rettungswache 1 für ca. 10 Minuten gesperrt werden.(Sc)

