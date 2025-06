Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Verkehrsunfall auf der Stenkhoffstraße - Rollerfahrer schwer verletzt

Bottrop (ots)

Am heutigen Donnerstag kam es gegen 07:15 Uhr auf der Stenkhoffstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Motorroller. Der Fahrer des Motorrollers wurde dabei schwer verletzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle lag der Rollerfahrer auf der Straße und wurde durch bereits eingetroffene Kräfte der Polizei betreut. Umgehend leiteten die Rettungskräfte die weitere medizinische Versorgung ein. Aufgrund des Verletzungsmusters wurde ein Rettungshubschrauber alarmiert. Dieser transportierte den Patienten nach erfolgter Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus. Die zwei Insassen des Busses benötigten keine weitere medizinische Versorgung.

Für die Dauer des Einsatzes wurde die Stenkhoffstraße vollständig gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die Feuerwehr Bottrop war mit 10 Einsatzkräften vor Ort. Unterstützt wurden sie durch einen Notarzt der Feuerwehr Gladbeck. Der Einsatz war für die Kräfte der Feuerwehr gegen 09:00 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell