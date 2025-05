Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Verrauchung nach Entstehungsbrand im Krankenhaus

Bottrop (ots)

Um 2:51 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Bottrop über einen Brand in der ersten Etage des Marienhospitals Bottrop informiert. Aus ungeklärter Ursache war hier ein Papierkorb in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das Feuer bereits durch einen Mitarbeiter des Krankenhauses gelöscht worden. Da einige angrenzenden Bereiche leicht verraucht waren, wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen eingeleitet. Der Mitarbeiter, der den Brand gelöscht hatte, wurde vom Rettungsdienst behandelt und vorsorglich in ein weiteres Krankenhaus transportiert. In dem vom Rauch betroffenen Bereich befanden sich keine Patient*innen, so dass keine weiteren Personen verletzt wurden.

Gegen 04:20 Uhr konnten die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen. Neben dem Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1 waren die Freiwilligen Feuerwehren Altstadt, Eigen, Fuhlenbrock und Vonderort sowie die Freiwillige Feuerwehr Kirchhellen mit einer Drehleiter im Einsatz. (Du)

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell