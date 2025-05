Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Mehrfamilienhaus nach Dachstuhlbrand unbewohnbar

Bottrop (ots)

Am heutigen Dienstag, gegen 12:30 Uhr, erreichten die Leitstelle der Feuerwehr Bottrop mehrere Anrufe über den Notruf 112, die von einem brennenden Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses im Ortsteil Fuhlenbrock berichteten. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Großteil des Dachgeschosses in Flammen und das Feuer begann sich weiter auszubreiten. Glücklicherweise befand sich nur ein Bewohner im Haus. Dieser konnte gefahrlos das betroffene Gebäude verlassen. Die Brandbekämpfung erfolgte unter hohem Aufwand. Zeitweise waren 2 Drehleitern, eine Hubarbeitsbühne und mehre Trupps im Innenangriff eingesetzt. Vorsorglich wurde das Nachbarhaus evakuiert, da zum Anfang der Brandbekämpfung ein Übergreifen nicht ausgeschlossen werden konnte. Dank des schnellen und koordinierten Eingreifens der Feuerwehr konnte dies aber verhindert werden. Im weiteren Verlauf gab eine Deckenkonstruktion im Dachgeschoss nach, so dass nur noch eine Brandbekämpfung im Außenangriff über die Drehleitern und die Hubarbeitsbühne möglich war. Das betroffene Gebäude ist vermutlich über einen längeren Zeitraum nicht bewohnbar. Alle Bewohner der 5 Wohneinheiten konnten bei Angehörigen unterkommen. Die Bewohner des direkt angrenzenden Gebäudes durften alle in ihre Wohnungen zurückkehren. Für die Dauer des Einsatzes musste die Lindhorststr. in Höhe "Im Mallingforst" komplett gesperrt werden. Durch die Sperrung wurde auch der Busverkehr der Vestischen beeinträchtigt. Insgesamt waren ca. 50 Einsatzkräfte der Einheiten Eigen, Fuhlenbrock, Kirchhellen sowie der Berufsfeuerwehr eingesetzt. Die Feuerwehr Oberhausen unterstützte mit einer Hubarbeitsbühne. Der Grundschutz, sichergestellt durch Freiwillige Feuerwehr Altstadt und dienstfreie Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr, wurden zu zwei kleineren Paralleleinsätzen alarmiert. Gegen 20:30 Uhr waren alle Einsatzkräfte wieder an ihren Standorten. Die Ermittlungen zur Brandursache werden am Mittwoch aufgenommen. (Li)

