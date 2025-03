Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren

Stockhausen (Wartburgkreis) (ots)

Ein 65-jähriger Fahrer eines VW, ein 54-jähriger Fahrer eine Audi sowie ein 72-jähriger Fahrer eines VW befuhren gestern Nachmittag in genannter Reihenfolge die B84 von Eisenach in Richtung Kindel. An einer durch eine Ampelanlage geregelten Baustelle musste der 65-Jährige verkehrsbedingt halten. Der 72 Jahre alte Mann merkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den vor ihm befindlichen Audi auf. Dieser wurde aufgrund des Zusammenstoßes auf den VW geschoben. Der 72-Jährige wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. An seinem Fahrzeug sowie dem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro, die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. An dem VW des 65-Jährigen entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 2.000 Euro. Es kam temporär zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell