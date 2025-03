Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Im Straßengraben

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 59-jährige Fahrerin eines VW befuhr am gestrigen Nachmittag die L1144 in Richtung Allersdorf. Hierbei kam die Frau aus unbekannter Ursache mit ihrem Pkw auf den rechten Seitenstreifen und kollidierte mit einem dort befindlichen Laternenmast. Durch die Kollision geriet der VW in den Straßengraben und kam dort seitlich liegend zum Stillstand. Die 59-Jährige konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Ein Rettungswagen kam zur medizinischen Versorgung der Frau zum Einsatz. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in geschätzter Höhe von 10.000 Euro. Dieser wurde abgeschleppt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell