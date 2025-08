Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Diebstahl aus Kfz

Lienen (ots)

In Kattenvenne haben Unbekannte in der Nacht von Montag (04.08.) auf Dienstag (05.08.) ein Portemonnaie aus einem silbernen Toyota entwendet.

Am Montagabend hatte die Fahrerin den Wagen gegen 20.00 Uhr auf dem Kirchweg am Straßenrand geparkt. Am Dienstagvormittag stellte sie dann gegen 11.15 Uhr fest, dass beide Fenster des Autos einen Spalt offenstanden und das Fahrzeug durchwühlt war. Die Täter entwendeten aus dem Toyota eine Geldbörse, in der sich neben einer geringen dreistelligen Bargeldsumme auch diverse Dokumente befanden.

Die Polizei sucht Zeugen, denen im angegebenen Zeitraum am Kirchweg etwas Besonderes aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Wache in Lengerich, Telefon 05485/9337-4515.

