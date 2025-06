Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Kennzeichendiebstahl auf einem Parkplatz in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am 31.05.2025 wurde in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 14:00 Uhr von einem schwarzen Hyundai Kona mit Saarlouiser Kreiskennzeichen das hintere Kennzeichenschild entwendet. Der Pkw war zur Tatzeit auf einem Firmenparkplatz Im Gunterstal in 66440 Blieskastel abgestellt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

