POL-ST: Hörstel, Einbruch in Kiosk

Hörstel (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwoch (06.08.), 20.30 Uhr und Donnerstag (07.08.), 09.00 Uhr am Torfmoorsee in den Kiosk eingestiegen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in den Kiosk. Dort entwendeten sie neben Bargeld auch Lebensmittel und Getränke. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich auf der Wache in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell