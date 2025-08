Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Schlägerei in der S-Bahn

Ein Tatverdächtiger flüchtig

Ottenhofen (Lkr. Erding) (ots)

Am späten Samstagabend (2. August) kam es in einer S-Bahn der Linie S2 zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Ein 33-jähriger Deutscher wurde dabei durch Schläge verletzt. Die Bundespolizei nahm einen Tatverdächtigen noch vor Ort fest, der zweite Angreifer flüchtete. Gegen 23:30 Uhr meldete die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn eine Schlägerei in einer stadteinwärts fahrenden S-Bahn. Am Haltepunkt Ottenhofen trafen Einsatzkräfte der Bundespolizei auf den verletzten 33-jährigen Münchner, mehrere Zeugen sowie einen 22-jährigen deutschen Tatverdächtigen, der ebenfalls in München wohnhaft ist. Ein zweiter Täter hatte sich bereits vor Ankunft der Beamten vom Tatort entfernt. Nach ersten Ermittlungen war es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf die beiden Männer gemeinschaftlich auf den 33-Jährigen eingeschlagen haben sollen. Dieser erlitt eine Platzwunde über dem Auge. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzung vor Ort, anschließend wurde der Mann ins Klinikum Erding gebracht. Bei dem festgenommenen Tatverdächtigen wurde ein Atemalkoholwert von 0,7 Promille festgestellt. Nach Durchführung polizeilicher Maßnahmen wurde der 22-Jährige entlassen. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

