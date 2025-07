Bundespolizeidirektion München: Eindringlicher Appell der Bundespolizei: Von Gleisen und Oberleitungen fernhalten!

Nürnberg (ots) - Am vergangenen Mittwoch (23. Juli) hat eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Nürnberg zwei gesuchte Personen wiedererkannt und ihre Personalien festgestellt. Die beiden stehen im Verdacht, am 19. Juli eine gefährliche Körperverletzung begangen zu haben. Am Samstagmorgen (19. Juli 2025), ...

