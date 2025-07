Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Unbekannter Schleuser setzt Personen ab

Marquartstein (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (27. Juli 2025) hat eine Streife der bayerischen Grenzpolizei Grassau in Marquartstein eine Gruppe unerlaubt eingereister Personen festgestellt, die zuvor dort abgesetzt worden war. Die Bundespolizeiinspektion Freilassing hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

Gegen 3.30 Uhr fiel den Beamten an der Bushaltestelle Schlechinger Straße in Marquartstein eine Personengruppe auf. Keiner der vier syrischen Staatsangehörigen konnte Ausweisdokumente vorlegen, die sie zur Einreise und zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen würden. Wegen des Straftatverdachts der unerlaubten Einreise sowie des unerlaubten Aufenthalts wurde die Personengruppe an die Bundespolizeiinspektion Freilassing übergeben. Dort gaben sie im Rahmen der Befragung an, zu fünft von einem Schleuser über die Grenze nach Deutschland gebracht und nach dem Grenzübertritt kurz nach Mitternacht abgesetzt worden zu sein. Der Aufenthaltsort der fünften geschleusten Person ist bislang unbekannt.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern gegen den noch unbekannten Fahrer.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell