Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Hauptzollamt Stuttgart: Bilanz 2024 zeigt Bedeutung für die Wirtschaft und entschlossenen Einsatz gegen Kriminalität

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Stuttgart (ots)

"Eine schnelle und reibungslose Zollabfertigung ist ein wichtiger Standortvorteil", erklärt die Leiterin des Hauptzollamts Stuttgart, Regierungsdirektorin Anca Coman, mit Blick auf die Zahlen des jetzt vorgelegten Jahresberichts 2024 der Zollbehörde. "Der Servicegedanke bei der Abfertigung von Waren für die Betriebe der Region ist fester Bestandteil unserer DNA." Mit einem Beitrag von über 5,53 Milliarden Euro Einnahmen und umfangreichen Maßnahmen zum Schutz von Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft legt das Hauptzollamt Stuttgart eine durchweg positive Bilanz für das Jahr 2024 vor. Die Vielfalt der Aufgaben reichte von der Zollabfertigung internationaler Waren über die Bekämpfung von Schmuggel und Produktfälschungen bis zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung.

Wirtschaftlich eng vernetzt - Einnahmen stabil auf hohem Niveau

Die vom Hauptzollamt erhobenen Abgaben beliefen sich 2024 auf 5,53 Milliarden Euro - trotz leichtem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (2023: 5,84 Mrd. EUR). Die Einfuhrumsatzsteuer bestritt dabei mit 4,15 Milliarden Euro den größten Anteil. Bei den Verbrauchsteuern trugen insbesondere die Energiesteuer (645 Mio. EUR) und Stromsteuer (202 Mio. EUR) zum hohen Ergebnis bei den Einnahmen des Hauptzollamts bei.

Handel im Fluss: Zollabfertigung weiter stark gefragt

Die Mitarbeitenden des Hauptzollamts bearbeiteten über 7,4 Millionen Zollpositionen. Allein die Einfuhr stieg auf 3,8 Millionen Positionen, während im Export 3,6 Millionen Positionen registriert wurden. Der Warenwert der importierten Güter lag bei 21,9 Milliarden Euro, was die Bedeutung der Region Stuttgart als international vernetzten Wirtschaftsstandort unterstreicht.

"Wirtschaft trifft Zoll" - Dialog mit Unternehmen im Fokus

Die Bedeutung des Zolls für die regionale Wirtschaft zeigt sich auch in der engen Zusammenarbeit mit Unternehmen. Ein Höhepunkt dieses Austauschs wird auch 2025 wieder die gemeinsame Veranstaltung "Wirtschaft trifft Zoll" mit der IHK Region Stuttgart sein, die im Juli stattfindet. Hier kommen Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Verwaltung zusammen, um aktuelle Entwicklungen zu diskutieren und den Austausch zu fördern - ein Zeichen für die starke wirtschaftliche Verflechtung und das gegenseitige Verständnis in der Region.

Sicherheit und Kontrolle: Konsequente Maßnahmen gegen illegale Aktivitäten

Im Fokus der Kontrollen standen erneut verschiedene Schmuggelwaren, gefälschte Produkte und Verstöße gegen die Produktsicherheit:

* 10.500 Gramm Haschisch, 4.220 Gramm Marihuana sowie 512 Gramm Kokain wurden sichergestellt. * 994.500 geschmuggelte Zigaretten und 284 kg unversteuerter Rauchtabak wurden aufgegriffen. * Über 3,2 Millionen Euro Bargeld wurden bei Verdacht auf Geldwäsche vorläufig gesichert. * 500.000 unsichere Produkte wurden im Rahmen der Produktsicherheitsprüfung beanstandet. * Die Zahl gestoppter Plagiate stieg auf 120.000 Stück. * Am Flughafen Stuttgart wurden nicht angemeldete Einfuhrwaren im Wert von knapp 1,5 Millionen Euro entdeckt (davon Goldschmuck im Wert von mehr als 1,2 Millionen Euro).

Schwarzarbeit: Steigende Schadenssummen, hohe Strafmaße

Trotz rückläufiger Arbeitgeberprüfungen (286 in 2024) zeigt die Arbeit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Wirkung: 2.338 Ermittlungsverfahren wegen Straftaten wurden eingeleitet. Die Gerichte verhängten 33 Jahre Freiheitsstrafen und Geldstrafen in Höhe von über 1,17 Millionen Euro. Der festgestellte wirtschaftliche Schaden betrug 7,6 Millionen Euro, mehr als dreimal so viel wie im Vorjahr.

Personal: Ausbildung von Nachwuchskräften als Investition in die Zukunft

Zum Jahresende 2024 waren 718 Beschäftigte beim Hauptzollamt im Einsatz, darunter 108 Nachwuchskräfte - ein klares Signal für die Zukunftsfähigkeit der Behörde. Mit den Zollämtern in Böblingen, Stuttgart Flughafen (Fracht), Stuttgart Hafen, Winnenden und Zuffenhausen ist der Zoll regional zudem in der Fläche präsent.

Original-Content von: Hauptzollamt Stuttgart, übermittelt durch news aktuell