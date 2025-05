Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Schwerer Verkehrsunfall - Zusammenstoß mit Baum und Gegenverkehr

Bansin (ots)

Am heutigen Donnerstag ereignete sich auf der L 266 zwischen Schmollensee und Bansin ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 13:30 Uhr kam eine 67-jähirge deutsche Fahrerin eines Pkw Mercedes Benz, aus bisher unbekannten Gründen, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Durch diesen Zusammenstoß geriet das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn, woraufhin es nun mit einem entgegenkommenden Pkw Landrover zusammenprallte. Die 67-jährige Fahrerin des Mercedes erlitt durch die Zusammenstöße leichte Verletzungen. Der 68-jährige deutsche Fahrzeugführer des Landrovers wurde ebenfalls leicht verletzt. Seine 60-jährige Mitfahrerin erlitt durch den Zusammenstoß hingegen schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. Die L 266 war zeitweise vollgesperrt.

