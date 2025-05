Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Plagiate für das eigene Bekleidungsgeschäft geschmuggelt

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Bereits in der vergangenen Woche hat der Zoll am Stuttgarter Manfred Rommel Flughafen den Schmuggel von knapp 170 Plagiaten gestoppt. Die Textilien mit einem Einkaufswert von etwas mehr als 1.500 Euro hatte der Reisende in der Türkei erworben und wollte die Waren durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren transportieren. Dort wurde der Mann von den Zollbeamten angesprochen und zu einer Kontrolle gebeten. Hierbei stellten die Zöllner fest, dass es sich bei den T-Shirts, Kleidern und Shorts in seinem Gepäck durchweg um Plagiate von insgesamt fünf verschiedenen Markenherstellern handelte. Die gewerblich eingeführten Waren wurden sichergestellt und gegen den Reisenden wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Anschließend durfte der aus Italien stammende Mann seine Reise via Fernbus in Richtung Neapel fortsetzen. Dort betreibt er als Geschäftsführer ein Bekleidungsgeschäft, in dem die Plagiate eigentlich weiterverkauft werden sollten. Die Originalwaren hätten mit einem Wert von mehr als 28.000 Euro zu Buche geschlagen.

Original-Content von: Hauptzollamt Stuttgart, übermittelt durch news aktuell