HZA-S: Goldschmuck im Wert von rund 18.000 Euro sichergestellt / Stuttgarter Zoll stoppt Schmugglerin aus der Türkei

Stuttgarter Zoll stoppt Schmugglerin aus der Türkei

Goldschmuck im Wert von rund 18.000 Euro stoppte der Zoll am Flughafen Stuttgart gestern bei einer Reisenden aus der Türkei und ihren Kindern.

Die in Deutschland lebende Reisende mit türkischer Staatsangehörigkeit reiste gemeinsam mit ihren Kindern mit einem Flug von Gaziantep nach Stuttgart. Die Reisenden wollten die Gepäckausgabehalle durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen. Hier wurden sie von den Beamten angehalten und zur Zollkontrolle gebeten. Am Körper trug die Frau diversen Goldschmuck wie Goldarmbänder und Goldringe. Trotz ihrer Versicherung, dass dies alles an Goldschmuck sei, fanden die Zöllner am Unterarm eines der Kinder drei identische Goldarmreife und auch im Reisegepäck befand sich noch weiterer Goldschmuck. Auf Befragen gab die 40-jährige Frau an, dass sie den gesamten Schmuck in der Türkei geschenkt bekommen hat. Die Berechnung des aufgefundenen Goldschmucks ergab ein Gesamtgewicht von rund 220 Gramm und einen Gesamtwert von rund 18.000 Euro. "Die Reisende musste vor Ort Einfuhrabgaben von über 4.000 Euro für ihren Goldschmuck bezahlen.", erläutert Pressesprecher Matthias Krebs. "Zudem hatte sie noch drei Stangen Zigaretten, also 400 Stück über ihrer Reisefreimenge, dabei." Gegen die Frau wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zusatzinformation:

Reisende aus Nicht-EU-Ländern haben ab einem Alter von 15 Jahren für den privaten Gebrauch eine Reisefreimenge in Höhe von 430 Euro. Werden Waren bis zu dieser Höhe eingeführt, sind keine Einfuhrabgaben (Zoll und Einfuhrumsatzsteuer) fällig. Bei Zigaretten besteht eine Freimenge von 200 Stück Zigaretten für Personen ab 17 Jahren. Wenn Waren über diese Wertgrenzen hinaus mitgebracht werden, müssen diese beim Zoll angemeldet und versteuert werden.

