HZA-S: 5,3 Kilogramm Marihuana erschnüffelt

Stuttgarter Zoll stoppt Drogenschmuggel aus Barcelona

Stuttgart (ots)

Bereits Anfang März deckte ein Rauschgiftspürhund des Hauptzollamts Stuttgart am Stuttgarter Flughafen einen Drogenschmuggel mit 5,3 Kilogramm Marihuana bei einem Reisenden aus Barcelona auf. Der Mann mit bosnischer Staatsangehörigkeit gab sich als Geschäftsmann aus und wollte die Gepäckausgabehalle durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen. Hier wartete jedoch Spürhund Spike und zeigte bei dem Reisenden an, dass dieser Drogen mit sich führen könnte. Die anschließende Kontrolle der Zollbeamten bestätigte die feine Hundenase. In dem mitgeführten Handgepäckskoffer waren außer wenigen Bekleidungsstücken insbesondere neun verschweißte und mit Marihuana gefüllte Päckchen, die insgesamt 5,3 Kilogramm Marihuana ergaben. Gegen den 48-jährigen Bosnier wurde ein Strafverfahren wegen verbotener Einfuhr von Cannabis eingeleitet und er wurde vorläufig festgenommen. Das Marihuana wurde sichergestellt. "Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Stuttgart übernommen und der Mann sitzt in Untersuchungshaft.", erläutert Pressesprecher Matthias Krebs.

Original-Content von: Hauptzollamt Stuttgart, übermittelt durch news aktuell