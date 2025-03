Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Waren im Wert von rund 250.000,00 Euro sichergestellt

Stuttgarter Zoll stoppt Markenartikel aus der Türkei

Stuttgart (ots)

Markenartikel im Wert von rund 250.000,00 Euro stoppte der Zoll am Flughafen Stuttgart Anfang vergangener Woche bei einem Reisenden aus der Türkei. Der Reisende mit französischer Staatsangehörigkeit reiste mit einem Flug von Istanbul nach Stuttgart und wollte nach Paris weiterreisen. Der Reisende wollte mit einer Vielzahl an Gepäckstücken die Gepäckausgabehalle durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen. Hier wurde er von den Beamten angehalten und zur Zollkontrolle gebeten. Im Gepäck fanden die Zöllner dann insgesamt 215 einzelne Artikel wie Bekleidung, Handtaschen und Modeaccessoires von 24 verschiedenen Markenrechtsinhabern. Auf Befragen gab der 34-jährige Mann an, dass er mit den Waren ein Geschäft eröffnen und diese dort verkaufen wolle. Rechnungen konnte er keine vorlegen. Bei der Kontrolle der einzelnen Artikel ergab sich für die Zöllner der Verdacht, dass es sich anstelle von teuren Markenprodukten mit einem Gesamtwert von rund 250.000,00 Euro viel eher um deutlich günstigere Fälschungen handeln könnte. Die Markenartikel wurden sichergestellt, gegen den Franzosen wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet und eine Sicherheitsleistung erhoben. Die betroffenen Markenrechtsinhaber wurden über die Einfuhr der Waren informiert. "Damit droht dem Empfänger der Sendung neben einer Strafe im Rahmen des Strafverfahrens auch die Vernichtung der gefälschten Waren.", erläutert Pressesprecher Matthias Krebs. "Zudem muss er damit rechnen, dass die Markenrechtsinhaber zivilrechtlich gegen ihn vorgehen."

Zusatzinformation:

Der Zoll kann Waren, die im Verdacht stehen Rechte geistigen Eigentums (z.B. Marken und Patente) zu verletzen, auf Antrag des Rechtsinhabers anhalten. Der Inhaber des Rechts hat dann die Möglichkeit, die in Frage stehenden Waren zu überprüfen. Erhärtet sich der Verdacht der Rechtsverletzung, kann gegen die Einfuhr der rechtsverletzenden Waren vorgegangen werden. Im Jahr 2023 hat das Hauptzollamt Stuttgart so 3.900 Stück gefälschte Produkte sichergestellt.

