Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Birnbach (ots)

Am Donnerstag, dem 7. November 2024, gab es gegen 10:30 Uhr einen Unfall auf der B8 bei Birnbach, an dem drei Autos beteiligt waren. Eine Frau in einem Skoda wollte nach links in Richtung Friedhof abbiegen. Die Fahrerin eines Audis hinter ihr bemerkte das nicht rechtzeitig und fuhr auf einen Smart auf, der direkt hinter dem abbiegenden Audi fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Smart auf den Skoda geschoben. Eine Person wurde dabei leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die B8 kurzzeitig komplett gesperrt. Die Polizeiinspektion Altenkirchen untersucht nun den Unfallhergang.

