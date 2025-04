Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Zoll in Winnenden stoppt gefährliche Kinderzimmer Astronauten

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Beschäftigte des Zollamts in Winnenden haben eine Sendung mit gefährlichen Laserprojektoren für Kinderzimmer aus dem Verkehr gezogen. Die knapp 300 Projektoren aus China wurden bereits Anfang April beim Zollamt zur Einfuhrabfertigung angemeldet. Dabei stellten die Zöllner an den kleinen Astronauten, die dazu bestimmt seien sollten, in Kinderzimmern Sternenbilder mittels Laserstrahl an die Decken zu projizieren, mehrere Unstimmigkeiten fest. So verfügte die Ware weder über eine hinreichende Kennzeichnung der eingesetzten Lasertechnik noch über eine deutschsprachige Bedienungsanleitung. Die Zollbeschäftigten setzten daraufhin die Überlassung der Ware aus. Die eingeschaltete Bundesnetzagentur bestätigte jetzt den Verdacht des Zolls, dass es sich bei den kleinen Laserstrahl-Astronauten um eine gefährliche Ware handelt und dass die Produkte nicht den Vorschriften für einen Vertrieb in der Bundesrepublik entsprechen. Der Einführer der Waren muss sich jetzt darum kümmern, ob die kleinen Astronauten jetzt als Taikonauten wieder nach China zurückreisen müssen oder vernichtet werden.

Original-Content von: Hauptzollamt Stuttgart, übermittelt durch news aktuell